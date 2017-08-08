В Украине евро дешевеет после значительного роста

Во вторник, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,72/25,74грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,36/30,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4306/0,4316 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,7354 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 220 сделок на сумму 113,06 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,76/25,78 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,3736/30,3946 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.