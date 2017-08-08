В Житомирской области с начала года за предоставленные землеустроителями админуслуги в местные бюджеты поступило более 1,8 миллионов гривень. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Держгеокадастру в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, специалисты Держгеокадастра Житомирской области с начала этого года предоставили 122,6 тыс. платных и бесплатных административных услуг.

"За админуслуги, требующие оплаты, землеустроители перечислили в местные бюджеты региона 1,813 млн грн. Наибольшие поступления - в размере 1,395 млн грн получили за услуги по предоставлению выписок о земельном участке из Государственного земельного кадастра (ГЗК). Еще 234,1 тыс. Грн поступило за исправление технической ошибки в сведениях ГЗК, которая была допущена по вине органа, осуществляющего его ведения", - сообщает пресс-служба ведомства.

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Подавляющее большинство административных услуг - 100,9 тыс., или 82% от их общего количества - граждане получили на безвозмездной основе. Жители Житомирщины чаще всего обращались по поводу государственной регистрации земельных участков - 34 тыс. 080 запросов. Еще 13 тыс. 689 запросов касались выдачи выдержек из ГЗК о земельном участке в подтверждение государственной регистрации земельного участка.

Максимальное количество административных услуг оказали специалисты структурных подразделений Держгеокадастра в Хорошевский (12331), Овручскому (10 тыс. 608) и Житомирском (10 тыс. 200) районах области.

Напомним, согласно Закону Украины «Об административных услугах» с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов предоставляют услуги через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления.

В Житомирской области предоставления административных услуг в сфере земельных отношений происходит в 28 ЦНАП.

Как сообщал УНИАН, глава Житомирской ОГА инициировал программу поддержки житомирского бизнеса. Предприниматели Житомирщины могут взять дешевый кредит на развитие своего производства.