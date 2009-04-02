ГНА переданы материалы по «Правэкс-Банку»
Черновецкий и его семья не платят налоги?..
Министерство внутренних дел Украины передало Государственной налоговой администрации Украины материалы для вероятного возбуждения уголовного дела за неуплату налогов мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, его семьей после продажи в прошлом году акций «Правэкс-Банка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве заявил министр внутренних спал Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
Он отметил, что «согласно действующему законодательству, такие налоги платятся в первом квартале следующего году после продажи, то есть срок «обдумывания» своих поступков у господина ЧЕРНОВЕЦКОГО и членов его семьи завершился 31 марта».
“На данный момент материалы для вероятного возбуждения уголовного дела от милиции переданы в Государственную налоговую администрацию, и именно в их компетенции рассмотрение этого дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, напомнив, что в конце прошлого года сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, изучая запрос одного из народных депутатов относительно продажи «Правэкс-Банка», установили, что в бюджет не были оплачены почти 480 млн. грн. налогов.
При этом Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что, «очевидно, господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается забыть об этом – у него вообще в последнее время есть провалы в памяти, поскольку в последнее время заявлял, что меня обнимал и целовал. После этих слов мне еще и еще раз хочется пожелать ему выздоровления в израильской клинике, где он сейчас проходит лечение. А одновременно с выздоровлением к нему, очевидно, вернется память и необходимость уплаты налогов на территории Украины».
В контексте этого, Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что «коллеги из Государственной налоговой администрации также будут активно способствовать возвращению памяти тем, кто, с нашей точки зрения, совершил действия для избежания налогообложения в особо крупных размерах”.
Как сообщалось, 4 февраля 2008 года был подписан договор между одним из итальянских банков и АКБ "Правэкс-Банк" о продаже 100% пакета акций “Правэкс-Банка” стоимостью 750 млн. дол.
Позже Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что продажа «Правэкс-Банка» происходила через оффшорные структуры, что позволило мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ избежать уплаты налогов.