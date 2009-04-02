Кабмин и НБУ согласовали порядок выкупа проблемных банков

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины сегодня приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не уточнила названия банков, пакеты акций которых правительство планирует выкупить в первую очередь. «Мы изучим ситуацию и выберем те банки, в которых пострадало наибольшее количество вкладчиков и в которых наибольшее количество клиентов. После того как правительство примет окончательное решение, я объявлю эти банки», - пояснила она.