Курс Bitcoin снова обновил исторический максимум

Курс первой и самой популярной криптовалюти на сегодняшний день Bitcoin (биткоин) вышел на новую высоту и снова побил свой рекорд. Теперь криптовалюта преодолела уровень в $3500 за монету, сообщает Новое время.

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Сегодня стоимость биткоина продолжила свой резкий рост и превысила показатель в $3500. На момент написания материала курс биткоина колебался около $3520.

При этом, стоимость другой популярной криптовалюти - Ethereum (эфир) также возросла. Курс эфира поднялся до $275. Впрочем, эфира еще далеко до своего исторического рекорда, который криптовалюта достигла в июне этого года. Тогда курс эфира достигал $401.

Также, согласно биржевым данным coinmarketcap, капитализация биткоина превысила $57 млрд. А общая стоимость всех криптовалют возросла более $121 млрд.

Напомним, что накануне биткоин в очередной раз побил свой рекорд. Его стоимость поднялась выше $3400 за монету.