В первом квартале 2009 года в Украине зафиксировано 16 дефолтов по облигациям, из них 7 дефолтов по облигациям корпоративного сектора, 9 – по финансированию строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО.

Согласно его информации, в 2008 году в Украине было зафиксировано 22 дефолта, из них 17 дефолтов (10 - по корпоративному сектору, 7 - по финансированию строительства) зафиксированы в четвертом квартале.

С.ДУБКО отметил, что сегодня только 11% строительных компаний – эмитентов облигаций смогут своевременно выполнить свои обязательства.

По его словам, количество дефолтов по целевым облигациям имеет стабильную динамику к росту, скорее всего, оно в дальнейшем будет расти.

В то же время, по словам старшего юриста юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» Натальи ДОЦЕНКО-БЕЛОУС, ситуация, когда эмитент облигаций не может выполнить свои обязательства, не всегда является ситуацией дефолта, и в ряде случаев успешно преодолевается эмитентом.

По информации Н. ДОЦЕНКО-БЕЛОУС, на сегодня существует пять моделей правового реагирования эмитента на возможный дефолт. Первая модель подобного реагирования предполагает замену облигационного обязательства на другой вид обязательств. В соответствии со второй моделью эмитент осуществляет погашение облигаций путем передачи имущественных прав на квартиру, при этом используется акт приема-передачи квартиры, подписываемый сторонами под отлагательным условием. Третья модель предусматривает признание эмиссии недействительной, данная модель может быть реализована до завершения срока обращения облигаций, предусмотренного проспектом эмиссии. Четвертая модель основывается на погашении целевых облигаций денежными средствами. Пятая модель подобного реагирования предполагает возврат номинальной стоимости непредъявленных к погашению облигаций по истечении срока их погашения.

Адвокат также отметила, что уникальностью дефолта как особого правового явления является то, что он не имеет законодательно предусмотренных последствий для эмитента, в частности в уголовной, административной или финансовой плоскостях.

Справка УНИАН. Дефолт (англ. Default - невыполнение обязательств) — состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт — невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.

Например — дефолт 1998 года. 17 августа 1998 г. Правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.