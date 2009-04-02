ЕЦБ снизил учетную ставку до 1,25%
17:21, 02 апреля 2009Финансы
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Это рекордный минимум
Европейский центробанк (ЕЦБ) снизил основную учетную ставку, по которой он кредитует другие банки, до рекордно низкого уровня 1,25%, сообщает BBC.
До сегодняшнего дня ставка в зоне хождения евро составляла 1,5%, и большинство экспертов предсказывали, что она будет снижена до 1%.
За последние месяцы ЕЦБ неоднократно прибегал к снижению учетной ставки, что призвано стимулировать экономику стран еврозоны, пострадавших от мирового финансового кризиса.
Еще в октябре 2008 года процентная ставка ЕЦБ равнялась 4,25%.
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