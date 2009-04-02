ЕЦБ снизил учетную ставку до 1,25%

Европейский центробанк (ЕЦБ) снизил основную учетную ставку, по которой он кредитует другие банки, до рекордно низкого уровня 1,25%, сообщает BBC.

До сегодняшнего дня ставка в зоне хождения евро составляла 1,5%, и большинство экспертов предсказывали, что она будет снижена до 1%.

За последние месяцы ЕЦБ неоднократно прибегал к снижению учетной ставки, что призвано стимулировать экономику стран еврозоны, пострадавших от мирового финансового кризиса.

Еще в октябре 2008 года процентная ставка ЕЦБ равнялась 4,25%.