Эксперты прогнозируют снижение курса гривни до конца года

Курс гривни до конца текущего года может снизиться до 27,5 грн/долл. из-за сезонного девальвационного давления в конце года, считает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Читайте такжеНацбанк впервые два месяца купил на межбанке $50 миллионов

По ее словам, в результате снижения курса объемы покупки валюты Нацбанком снизятся в этот период.

"Согласно нашему текущему прогнозу, резервы НБУ к концу года могут вырасти до 22 млрд долл. (+42% год к году), что будет соответствовать 4,7 месяца импорта. Однако фактический показатель будет зависеть от нескольких факторов: объема выпуска дебютных суверенных еврооблигаций (мы ожидаем 1,5 млрд долл.), объема первичного размещения валютных ОВГЗ (пока не оправдывает наших ожиданий), а также перечисления спецконфискованных средств в размере 1,1 млрд долл. со счета правительства в государственном "Ощадбанке" (не учитывается в резервах НБУ) на казначейский счет (учитывается в резервах НБУ)", - говорится в комментарии эксперта.

По ее словам, росту резервов будет также способствовать транш финансирования от МВФ в размере 1,9 млрд долл., который, как ожидает Белан, будет получен в четвертом квартале текущего года, получение бюджетной поддержки от других официальных кредиторов и заимствования правительства на рынке еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили 17,795 млрд долл. США в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.

Во вторник, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,72/25,74грн/долл.