Эксперты прогнозируют снижение курса гривни до конца года
По словам Белан, курс гривни до конца года может снизиться до 27,5 за доллар.
Курс гривни до конца текущего года может снизиться до 27,5 грн/долл. из-за сезонного девальвационного давления в конце года, считает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.
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По ее словам, в результате снижения курса объемы покупки валюты Нацбанком снизятся в этот период.
"Согласно нашему текущему прогнозу, резервы НБУ к концу года могут вырасти до 22 млрд долл. (+42% год к году), что будет соответствовать 4,7 месяца импорта. Однако фактический показатель будет зависеть от нескольких факторов: объема выпуска дебютных суверенных еврооблигаций (мы ожидаем 1,5 млрд долл.), объема первичного размещения валютных ОВГЗ (пока не оправдывает наших ожиданий), а также перечисления спецконфискованных средств в размере 1,1 млрд долл. со счета правительства в государственном "Ощадбанке" (не учитывается в резервах НБУ) на казначейский счет (учитывается в резервах НБУ)", - говорится в комментарии эксперта.
По ее словам, росту резервов будет также способствовать транш финансирования от МВФ в размере 1,9 млрд долл., который, как ожидает Белан, будет получен в четвертом квартале текущего года, получение бюджетной поддержки от других официальных кредиторов и заимствования правительства на рынке еврооблигаций.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа 2017 года составили 17,795 млрд долл. США в эквиваленте, что на 0,97% ниже показателя на 1 июля.
Во вторник, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,72/25,74грн/долл.