Рост цен в Украине ускорился почти до 16%

Инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 8,2%.

По информации Госстата, в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 74,8%, электроэнергию – 63,7%, овощи – 59,9%, водоснабжение – 41,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на содержание домов и придомовых территорий – 8,5%, железнодорожный транспорт - 6,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю. В годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.