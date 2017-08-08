Нацбанк на 9 августа укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2573.2557 (8 августа – 2578.4907)

100 EUR – 3040.0443 (8 августа – 3041.8455)

10 RUR – 4.2896 (8 августа – 4.2932)

Во вторник, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,70/25,72 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,35/30,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7326 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 261,76 млн долл.