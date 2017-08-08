Таможни похвастались перевыполнением плана поступлений в госбюджет на 14%

19:37, 08 августа 2017
Финансы
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По сравнению с январем-июлем 2017 года поступления выросли на 36,8%, или на 45,6 млрд грн.

Таможни в январе-июле перевыполнили план поступлений на 14,2% / фото УНИАН

Таможни в январе-июле перечислили в государственный бюджет 169,4 млрд грн, что на 14,2%, или 21 млрд грн, больше, чем предусмотрено планом поступлений на указанный период, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, по сравнению с январем-июлем 2017 года поступления выросли на 36,8%, или на 45,6 млрд грн.

Фискальная служба отметила, что в этом году 10% от перевыполнения таможенных платежей направляются на развитие инфраструктуры таможен и увеличение заработной платы их работников. За январь-июль 2017 эта сумма составляет 2 млрд грн. 

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.

Поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Теги: #таможня#поступления в бюджет#госбюджет Украины