Таможни похвастались перевыполнением плана поступлений в госбюджет на 14%

Таможни в январе-июле перечислили в государственный бюджет 169,4 млрд грн, что на 14,2%, или 21 млрд грн, больше, чем предусмотрено планом поступлений на указанный период, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Читайте такжеКрупнейшие налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 21%

Согласно сообщению, по сравнению с январем-июлем 2017 года поступления выросли на 36,8%, или на 45,6 млрд грн.

Фискальная служба отметила, что в этом году 10% от перевыполнения таможенных платежей направляются на развитие инфраструктуры таможен и увеличение заработной платы их работников. За январь-июль 2017 эта сумма составляет 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 млрд грн доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.

Поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.