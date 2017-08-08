Базовая инфляция в Украине в июле ускорилась до 7,3%

Базовая инфляция в Украине в июле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, ускорилась до 7,3% с 6,8%, зафиксированных в июне-2017 к июню-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, июнем 2017 года, базовая инфляция в июле замедлилась до 0,1% с 0,2% в июне к маю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 4,1%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю. В годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.