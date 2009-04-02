НБУ продлил срок диагностики малых и средних банков

Национальный банк Украины продлил срок диагностики малых и средних банков.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), размещенном на официальном сайте ассоциации.

«В ответ на обращение ассоциации о подходах к диагностике украинских банков, которые относятся к группе малых и средних, Национальный банк принял решение максимально увеличить сроки предоставления такими банками соответствующего отчета», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в банках, в которых действует временная администрация, Нацбанк разрешил проводить такую диагностику самим администраторам.

Эксперты УКБС отмечают, что увеличение срока проведения диагностики будет способствовать составлению аудиторами качественного отчета.

Кроме того, по мнению экспертов, существует ряд несогласованностей относительно определения реального финансового состояния банка, в частности, подходы, которые требует применять НБУ, исключают любое обеспечение кредитов, кроме недвижимости. Также вводится слишком жесткий подход к портфелю ценных бумаг.

УКБС отмечает, что постановлением правления НБУ №80 предусмотрено частичное возмещение банкам 3 и 4 групп расходов на проведение диагностического обследования за счет средств гранта ЕБРР. В письме Нацбанка, адресованном УКБС, сказано, что процедура и принципы такого возмещения в ходе переговоров с ЕБРР на данный момент не согласованы. В ассоциации уверены, что оперативное решение данного вопроса положительно повлияет на функционирование малых и средних банков в условиях кризиса.

В сообщении не указан срок, на который продлена диагностика банков. Ранее планировалось, что банки 3 и 4 группы должны провести диагностику за свой счет до 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с председателем миссии МВФ Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ 23 января подчеркнул, что НБУ принимает меры по стабилизации валютного рынка – Нацбанк поддерживает достаточную ликвидность банковской системы, обеспечение проведения валютных аукционов, завершение диагностического обследования крупнейших системных банков и тому подобное. Диагностика остальных банков будет завершена до конца февраля текущего года, сказал В.ЮЩЕНКО.