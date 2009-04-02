G20 вложит в мировую экономику 5 трлн. долларов

Страны "большой двадцатки" (G20) выделят на поддержку экономики 5 трлн. долл. к 2010 г. Об этом заявил нынешний председатель "большой двадцатки" премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН, представляя итоги сегодняшней встречи лидеров G20 в Лондоне, сообщает РБК.

По словам Г. БРАУНА, Международному валютному фонду (МВФ) и другим финансовым институтам будет выделен 1 трлн. долл. - 250 млрд. долл. будут выделены через SDR (валюта Международного валютного фонда), а 500 млрд. долл. будут выделены для МВФ дополнительно. Еще 250 млрд. долл. будут выделены для поддержания торговли.

Премьер Великобритании особо подчеркнул, что на саммите было достигнуто редкое единство по ключевым вопросам. Он отметил, что предлагаемая саммитом программа не покончит с рецессией сразу, но должна заметно сократить ее срок и спасти рабочие места.

Так, сообщил он, по итогам саммита стороны договорились решительно покончить с так называемыми "налоговыми оазисами", которые не делятся информацией с налоговыми службами, а также с банковской тайной как таковой. При этом премьер пообещал уже сегодня опубликовать согласованный на саммите список стран, являющихся такими "оазисами".

Кроме того, были сформированы принципы реформирования мировой банковской системы. В первую очередь страны G20 намерены привести к жесткому регулированию "теневую" сторону банковской деятельности - например, хедж-фонды. Одновременно более жесткому регулированию и проверке на конфликт интересов будут подвергнуты рейтинговые агентства. Г.БРАУН также добавил, что должны быть установлены единые международные правила отчетности, а очистка балансов банков от проблемных активов должна также проходить при едином для всех стран подходе.

Британский премьер также сообщил, что "большая двадцатка" соберется еще раз в этом же году, чтобы обсудить проделанную с момента сегодняшней встречи работу по борьбе с кризисом.

Как сообщал УНИАН, саммит финансовой "двадцатки" в формате пленарного заседания проходил сегодня в Лондоне в здании выставочного комплекса "Эксель" на востоке британской столицы. В его работе приняли участие 30 делегаций – 22 страны и 8 международных организаций.