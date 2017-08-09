Международная финансовая корпорация впервые взяла гривневый кредит

«Райффайзен Банк Аваль» впервые в истории Украины предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Читайте такжеЕБРР следом за Международной финансовой корпорацией выдал первый гривневый кредит

Согласно сообщению, заем в размере 400 млн гривень выдан банком на 8 лет. Средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.

До этого корпорация осуществляла финансовую поддержку украинских компаний только в иностранной валюте, отметили в банке.

"Мы работаем над тем, чтобы расширить доступ к такому необходимому финансированию для украинских компаний и продлить срок ресурсов на рынке", - сказал председатель регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар.

По его словам, первый кредит в гривне уже получил «Ашан Ритейл».

Напомним, недавно НБУ разрешил международным финансовым учреждениям кредитовать клиентов и в гривне.

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит первый кредит в национальной валюте Украины сроком на 8 лет на сумму 400 млн грн (около 15 млн долл.) компании «Ашан Ритейл» (Auchan Retail).

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация (IFC) - подразделение Группы Всемирного банка, которое является крупнейшим глобальным институтом развития и фокусируется на частном секторе развивающихся стран. В 2016 финансовом году объем долгосрочных инвестиций IFC в развивающихся странах достиг 19 млрд долл.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия).

«Райффайзен Банк Аваль» в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 1,9 раза до 2,738 млрд грн.