Поступления в сводный бюджет Украины выросли более чем на 100 миллиардов

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-июле 2017 года составили 454 млрд грн, что на 101,6 млрд грн, или на 28,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.

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Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, с начала года в государственный бюджет поступило 352,2 млрд грн, в местные бюджеты – 101,9 млрд грн.

ГФС отметила, что поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-июле 2017 составили 344 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 106,7%.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год.