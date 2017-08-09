Нацбанк за месяц выдал 23 индивидуальные е-лицензии на вывод валюты за рубеж

Национальный банк Украины с момента начала выдачи электронных индивидуальных лицензий (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за рубеж - с 3 июля - выдал 23 индивидуальных лицензии, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, за это время новой системой по выдаче электронной лицензий воспользовались 8 уполномоченных банков.

По данным НБУ, примерно половина е-лицензий была выдана для осуществления инвестиций за границу, немного меньшее количество - для размещения средств на своем счету за пределами Украины.

В течение первой недели было зарегистрировано несколько «технических» е-лицензий для тестирования, но, начиная со второй недели, банки уже начали проводить реальные сделки на основе электронной лицензий. Реальные операции были проведены по 16 е-лицензиям.

НБУ отметил, что объем операций, проведенных на основе этих 16 электронных лицензий, составил 437 тыс. долл. США и, следовательно, не имел существенного влияния на состояние валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 16 июня принял решение выдавать физическим лицам, кроме предпринимателей, электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за рубеж. На основании е-лицензии граждане смогут в течение календарного года перечислить валюту за рубеж в пределах эквивалента 50 тыс. долл. США.