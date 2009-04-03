G20 выработала шесть основных антикризисных шагов

Саммит "двадцатки" выработал шесть главных подходов по преодолению нынешнего финансового и экономического кризиса. Об этом заявил накануне на итоговой пресс- конференции саммита его председатель и премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН.

Первый из них состоит в реформе банковского сектора, где будут ведено наблюдение за деятельностью хэдж-фондов, а также финансовыми инвестиционными инструментами, включая деривативные ценные бумаги. Образуется также Международная коллегия за наблюдением за работой национальных финансовых рынках.

Г.БРАУН сообщил, что саммит принял решение опубликовать "черный список" стран и территорий, отказывающихся ввести международные нормы прозрачности.

Во-вторых, достигнута договоренность о проведении работы по дальнейшей стабилизации банков, включая соглашение о том, каким образом вывести из банковской системы "токсичные" облигации - потерявшие ликвидность ценные бумаги.

В-третьих, будут предприняты дополнительные усилия по стимулированию роста мировой экономики. При этом достигнуто согласие направить на это 1 трлн долл., включая 500 млрд долл. на увеличение ресурсов Международного валютного фонда /МВФ/, заявил Г.БРАУН.

В-четвертых, по его словам, лидеры договорились провести реформу международных финансовых и экономических институтов, включая МВФ. Г.БРАУН отметил, что пришло время более адекватно отразить в его структуре новые реальности мировой экономики, включая увеличивающийся вес стран с новой экономикой, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Одновременно будет дан новый импульс мировой торговли в виде предоставления новых экспортных кредитов на 250 млрд долл., заявил председатель "двадцатки".

И, наконец, отметил Г.БРАУН, саммит принял решение расширить помощь беднейшим странам, которые сейчас больше других пострадали от кризиса. В этих целях, кроме прочего, достигнута договоренность продать из запасов МВФ золото на сумму 50 млрд долл.