G20 намерена утроить резервы МВФ

Лидеры "Большой двадцатки" готовятся втрое увеличить резервы Международного валютного фонда, чтобы помочь пострадавшим от рецессии развивающимся странам, сообщили в среду источники в "Большой семерке" индустриально развитых стран, сообщает Рейтер.

Увеличение резервов МВФ станет одним из главных пунктов повестки дня саммита "Большой двадцатки" в Лондоне в четверг. Если ранее обсуждалось удвоение резервов фонда, то теперь участники форума будут рассматривать предложеное США утроение ресурсов.

Заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски сказал, что на саммите будет учтено предложение министра финансов США Тимоти Гайтнера утроить резервы МВФ до $750 миллиардов.

Прочие страны призывали увеличить резервы фонда в два раза - до $500 миллиардов.

Все больше стан проявляют интерес к новой "гибкой кредитной линии" и прочим программам МВФ, и многие политики опасаются, что у фонда может не хватить ресурсов.

Начиная с прошлого года, МВФ одобрил предоставление кредитов Исландии, Венгрии, Латвии, Украине, Сербии, Белоруссии и Румынии. По словам Липски, сейчас международный кредитор ведет переговоры с другими государствами о предоставлении им займов.