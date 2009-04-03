ОЭСР опубликовала черный список стран

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала в четверг, 2 апреля, официальный пресс-релиз, содержащий черный список стран, способствующих сокрытию финансовых махинаций.

Документ, поступивший в четверг в распоряжение РИА Новости, содержит три списка. В первом перечислены страны, которые согласились на принятие объявленных ОЭСР принципов прозрачности налоговой политики и обмена информацией, и внесли все необходимые изменения во внутренние законодательства; во втором – согласившиеся на принятие объявленных ОЭСР принципов прозрачности налоговой политики и обмена информацией, но не произвели никаких изменений в законодательствах; в третьем - посчитавшие нужным принять вышеуказанные принципы.

Во второй список входят, в частности, Андорра, Багамы, Бахрейн, Гватемала, Гибралтар, Либерия, Лихтенштейн, Монако, Панама, а также группа островных государств карибского бассейна и Тихого океана.

Участники состоявшегося в четверг в Лондоне саммита G20 обсуждали возможность введения санкций в отношении этих "налоговых оазисов".

В "белый" список входят, в частности, большинство стран-членов ЕС, Япония, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, ЮАР, ОАЭ, Турция, Россия.

После публикации ОЭСР черного списка, Республика Сан-Марино направила генеральному секретарю этой организации Анхелю ГУРРИА письмо с обязательствами по сотрудничеству.