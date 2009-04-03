Иена в мире растет по отношению к евро

Курс иены растет по отношению к единой европейской валюте, сообщает k2kapital..

Кроме того, замедлилось снижение японской валюты по отношению к доллару на фоне спекуляций о том, что японские экспортеры покупают национальную валюту после того, как ее курс снизился до пятимесячного минимума.

Иена укрепилась по отношению к 12 из 16 наиболее активных валют на фоне того, что азиатские рынки приостановили свой рост, таким образом несколько сдержав спрос на высокодоходные активы.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 133,75 иены, а не 133,98 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 99,57 иены за доллар против 99,52 иены за доллар в предыдущую сессию.