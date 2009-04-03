Сорос: итоги саммита G20 превзошли ожидания

Итоги саммита лидеров стран "большой двадцатки" (G20) превзошли ожидания. Таково мнение известного американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщает Reuters.

В частности, он поприветствовал принятое на встрече решение увеличить бюджет Международного валютного фонда (МВФ) втрое - до 750 млрд долл. С энтузиазмом миллиардер воспринял и новость об укреплении финансового регулирования хеджевых фондов.

Дж.Сорос назвал саммит в Лондоне часом триумфа для премьер-министра Великобритании Гордона Брауна и высказал предположение, что рост мировой экономики может возобновиться уже в следующем году. Одновременно миллиардер заявил, что несмотря на разговоры о возможном введении в будущем новой мировой резервной валюты доллар еще очень долгое время не уступит своих позиций.