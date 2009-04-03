Меркель: G20 - "исторический компромисс"

Страны "двадцатки" договорились потратить 5 триллионов долларов на оживление экономики и выделить еще один триллион для МВФ. Беднейшие страны получат помощь от Всемирного банка, сообщает Немецкая волна.

Лидеры 20 крупнейших промышленных государств и стран с переходной экономикой достигли определенных успехов в ходе экономического саммита, который в четверг, 2 апреля, завершился в Лондоне, считает британский премьер-министр Гордон Браун.

По его словам, стороны достигли принципиальных договоренностей по шести пунктам. Так, работу хеджевых фондов будут контролировать на международном уровне, сообщило агентство AP. Планируется резко ограничить тайну банковских вкладов, Центробанки стран "двадцатки" продолжат политику низких процентных ставок. Мнение стран с переходной экономикой должно учитываться при формировании глобальной экономической политики.

В частности, участники форума договорились о выделении МВФ и другим международным финансовым организациям одного триллиона долларов, соообщает dpa. Всемирный банк получит 100 миллиардов для оказания помощи беднейшим странами мира, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Кроме того, в странах "большой двадцатки" до конца 2010 года на оживление экономики будет потрачено до 5 триллионов долларов. Участники встречи также договорились выделить до 250 миллиардов долларов на оживление мировой торговли. Эти средства пойдут на страхование экспортных операций и государственные гарантии компаниям, работающим на экспорт.

Германия и Франция добились немедленной публикации "черного списка" налоговых и прочих финансовых "оазисов" Организацией экономического сотрудничества и развития. В документе собраны страны, которые отказываются или недостаточно сотрудничают с ОЭСР по вопросам борьбы с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и в области международной административно-правовой взаимопомощи. По данным агентства AP, в списке - всего 4 государства: Коста-Рика, Филиппины, Малайзия и Уругвай.

Решения саммита являются "историческим компромиссом", готовность к достижению которого проявили все участники встречи, заявила по ее окончанию канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). По ее словам, переговоры были нелегкими, однако привели к "чрезвычайно хорошему результату".

В преддверии саммита в Лондонском Сити прошли многотысячные акции протеста, которые привели к столкновениям митингующих с полицией. По данным британских правоохранительных органов, один из демонстрантов по неизвестным причинам потерял сознание и спустя некоторое время скончался. Очевидцы утверждают, что какого-либо насилия по отношению к нему не применялось.

Демонстранты возложили на лидеров "двадцатки" всю ответственность за мировой финансовый кризис и потребовали принятия срочных мер по борьбе с бедностью и изменениями земного климата.