Дефицит биометрических паспортов: для увеличения производства документов выделят дополнительные деньги

Кабинет министров Украины уменьшил до 40% с 75% долю отчисления чистой прибыли для полиграфического комбината «Украина» для реинвестирования до конца года 68,5 млн грн в увеличение производства биометрических паспортов.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Спрос на биометрические загранпаспорта взлетел, когда люди убедились, что безвизовый режим на самом деле действует. Мы знаем о проблеме мощностей, которую сейчас имеет полиграфкомбинат. Согласно финплану, на развитие в 2017 году было заложено 43,4 млн грн. Этого недостаточно, чтобы вовремя модернизировать производство. Поэтому мы предлагаем разрешить полиграфкомбинату «Украина» осуществить дополнительные инвестиции в свои мощности уже сейчас. Это 68,5 млн грн до конца этого года и около 123 млн грн в 2018 году. Так полиграфкомбинат сможет адаптировать производство к спросу на свою продукцию, что в целом будет стимулировать развитие предприятия», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам министра, дополнительные средства будут в том числе направлены на покупку оборудования для печати паспортов и ID-карт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал контроль над полиграфическим комбинатом «Украина», занимающимся изготовлением ценных бумаг и документов, включая биометрические паспорта и ID-карты, от Национального банка Министерству экономического развития и торговли.

После введения Европейским Союзом безвизового режима для украинцев, имеющих биометрические паспорта, спрос на них превысил возможности по их производству и оперативной выдаче. В связи с этим получение биометрического загранпаспорта усложнено, а граждане сталкиваются с очередями и задержками. По данным Государственной миграционной службы, с начала года оформлено более 1 млн 800 тыс. загранпаспортов, ежедневно оформляется более 20 тыс. документов. В ГМС ожидают спада ажиотажа через 1-2 недели параллельно с затуханием туристического сезона.