Курсы банков: доллар без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,21 грн., продают – по 8,28 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен почти без изменений со 2 апреля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,05-8,26 грн., по продаже – 8,26-8,38 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,86 грн., что на 0,8% дороже, чем 2 апреля, продают – по цене 11,18 грн. - также на 0,8% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-11,00 грн., по продаже евро - в пределах 11,00-11,30 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня незначительно повысился, по сравнению с 2 апреля, и составляет в среднем 0,2246 грн., продажи – немного понизился – до 0,2504 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,242 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,21 грн., продают – по 8,27 грн. (курсы почти не изменились со 2 апреля). Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках немного повысился и составляет 10,90/11,14 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам вырос на 0,9% со вчерашнего дня и составил 0,2256 грн., продажи – немного уменьшился – до 0,255 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,24/8,30 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,80/11,50 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,24 грн., евро – 10,88/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 3 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,31184, к российскому рублю – 0,22806.