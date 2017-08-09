Ликвидацию банка "УПБ" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год - до 30 августа 2018 года - ликвидацию "Украинского профессионального банка", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, на соответствующий срок также продлены полномочия ликвидатора банка Любови Пантиний.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Украинского профессионального банка" 1 сентября 2015 года.

"Украинский профессиональный банк" (г. Киев) зарегистрирован в январе 1992 года. По данным банка, свыше 95% его акций принадлежало компании "Украинский инвестиционно-финансовый альянс".