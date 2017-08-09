Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2572,4503 (9 августа – 2573,2557)

100 EUR – 3017,7414 (9 августа – 3040,0443)

10 RUR – 4,2902 (9 августа – 4,2896)

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Как сообщал УНИАН, 9 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,70/25,72 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,18/30,20 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7245 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 428 сделок на сумму 229,44 миллиона долларов.