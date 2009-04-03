ГУД предлагало Кабмину отменить льготы чиновникам

Руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК заявляет, что предлагал Кабинету министров отменить льготы чиновникам при оплате коммунальных услуг, но правительство отказалось это сделать.

Об этом И.ТАРАСЮК сообщил в интервью газете “Україна молода” (№ 61 от 3 апреля 2009 года).

“На территории наших санаторно-дачных заведений, по закону, имеют право проживать некоторые категории чиновников. Когда появилась проблема с сокращенным бюджетом, возник и вопрос: почему чиновник имеет право платить лишь 30% коммунальных платежей (мы уже не говорим о содержании территории)? Поэтому ГУД вышло с предложением к Кабмину: все должны платить то, что потребили. Мы не хотим зарабатывать на этом, но человек должен хотя бы платить за пользование электроэнергией, газом и теплом - в нашем бюджете нет возмещения этих платежей. Это нормальное явление. Однако Кабмин ответил: в условиях кризиса мы не имеем права создавать социальное напряжение на территории санаториев. А пришлось бы министрам, приравненным к ним категориям, судьям (в зависимости от размера дома - 50 или 100 метров), - платить по 800-900 гривен в месяц”, - сказал И.ТАРАСЮК.

При этом он отметил, что ГУД не предоставляет льготы. “Они (льготы) регламентируются законами и постановлениями Кабмина”, - сказал И.ТАРАСЮК.