Эксперт: к осени гривня может укрепиться до 7,5-7,7 грн./долл.

К осени курс национальной валюты может укрепиться до уровня 7,5-7,7 грн./долл. и без поддержки Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН выказал советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО.

Он также отметил, что решение Верховной Рады о проведении президентских выборов 25 октября 2009 года не окажет какого-либо влияния на валютный рынок.

В тоже время, по словам А.ОХРИМЕНКО, на курсовую динамику могут повлиять разного рода конфликтные моменты, которые, вероятно, будут возникать в ходе избирательно процесса. Если же все будет проходить «гладко», то, по его мнению, к осени курс гривни может укрепиться до уровня 7,5-7,7 грн./долл.

«На валютный рынок больше окажут влияние политические катаклизмы. Например, как будет реагировать Конституционный суд или Центризбирком. Если это все будет идти плавно, то есть не будет каких-то эксцессов с привлечением силовых структур, демонстраций и так далее, то эта информация о выборах и сегодняшняя ситуация на валютном рынке может привести к тому, что мы будем наблюдать плавное укрепление гривни где-то до уровня 7,5-7,7 грн./долл., и где-то с таким курсом мы войдем в осень», - отметил А.ОХРИМЕНКО.

Банкир считает, что такое укрепление курса национальной валюты возможно и без поддержки МВФ.

«Транш МВФ здесь абсолютно никакого значения не имеет. Это политический фактор. Даже если транша МВФ не будет. Просто все забывают маленькую тонкость: у населения на руках 60 млрд. грн. По сравнению с этим транш МВФ очень маленькая сумма денег. Даже не у населения, обратите внимания, какая у нас колоссальная теневая экономика - приблизительно 60 млрд. грн. изъяли из банковского сектора. Если эти 60 млрд. грн. вернуть в банковский сектор, то зачем нужен транш МВФ», - говорит А.ОХРИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.