Эксперт: необходимо поддержать банки "на плаву"

Во время кризиса необходимо поддержать не проблемные банки, а те, которые «остаются на плаву». Такое мнение УНИАН высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о принятии совместного решения правительства и НБУ по рекапитализации проблемных коммерческих банков.

«Если брать проблемные банки, то как быть с теми, которые еще держаться? А «вытягивать» проблемные – это тоже вопрос», - отметил эксперт. Он считает, что если влить деньги в проблемные банки, то не стоит ожидать быстрого возобновления их работы.

С. ЯРЕМЕНКО уверен, что ликвидировать проблемные банки все же придется: «Банкроты будут, когда закончатся выделенные деньги». Как вариант, С. ЯРЕМЕНКО считает, что сейчас необходимо поддержать менее проблемные банки.

Кроме того, по его словам, в вопросе рекапитализации есть проблема относительно принципов отбора таких банков. Тут есть много советников – это и ЕБРР, и МВФ, а также правительство и Нацбанк, что не дает возможности определить единые критерии отбора и системы рекапитализации банков.

Однако, считает эксперт, оттягивать решения по рекапитализации нельзя. Ведь банковская система на сегодня не получает позитивных сигналов от регулятора, в корпоративном секторе также теряют доверие к банкам.

«Я не считаю, что средства, предназначенные для рекапитализация проблемных банков, будут использованы сейчас. Без изменений на валютном рынке такие деньги вливать в банки нельзя. Это чревато последствиями на валютном рынке, а также проблемами в монетарной политике», - сказал экс-заместитель председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Кабинет министров и Национальный банк приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков.

«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того, как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», - заявила вчера премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

В то же время она не уточнила названия банков, пакеты акций которых правительство планирует выкупить в первую очередь. «Мы изучим ситуацию и выберем те банки, в которых пострадало наибольшее количество вкладчиков и в которых наибольшее количество клиентов. После того, как правительство примет окончательное решение, я объявлю эти банки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.