МВФ пока не заявлял о продолжении сотрудничества

В представительстве МВФ пока нет информации о продолжении работы миссии Фонда в Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в представительстве МВФ, работа в данном направлении продолжается, однако какой-либо конкретной информации пока в представительство не поступало.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 апреля на заседании Кабинета министров премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала: «У нас во второй половине дня (2 апреля - УНИАН) будет сообщение МВФ о их решении о продолжении работы миссии Фонда с Украиной. Но это лишь во второй половине дня».

Она выразила надежду, что решение будет положительным, и сотрудничество между МВФ и Украиной продолжится.