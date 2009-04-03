МВФ пока не заявлял о продолжении сотрудничества
13:15, 03 апреля 2009Финансы
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Работа продолжается?..
В представительстве МВФ пока нет информации о продолжении работы миссии Фонда в Украине.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в представительстве МВФ, работа в данном направлении продолжается, однако какой-либо конкретной информации пока в представительство не поступало.
Как сообщал УНИАН, вчера, 2 апреля на заседании Кабинета министров премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала: «У нас во второй половине дня (2 апреля - УНИАН) будет сообщение МВФ о их решении о продолжении работы миссии Фонда с Украиной. Но это лишь во второй половине дня».
Она выразила надежду, что решение будет положительным, и сотрудничество между МВФ и Украиной продолжится.
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