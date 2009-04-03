КМУ обязал часть возмещенного НДС направить на выплату зарплат

Правительство обязало часть возмещенного предприятиям живимы деньгами налога на добавленную стоимость (НДС) направлять на погашение задолженности по заработной плате. Об этом сообщил заместитель министра финансов - исполняющий обязанности министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, соответствующее постановление было принято вчера на заседании Кабинета министров Украины.

В документе, в частности предусмотрено, что в Государственном казначействе будет создан специальный счет, на который будет зачисляться часть возмещенного НДС для целевого использования средств на погашение заработной платы.

«Если продукция продана, дивиденды акционерам выплачены, а по зарплате есть задолженность… Я не знаю другого способа, как заставить погасить эту задолженность», - сказал В.МАТВИЙЧУК.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что правительство намерено досрочно возвращать задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятиям, которые имеют долги по выплате заработной платы.

Как сообщалось, в Украине задолженность по выплате заработной платы за январь 2009 года увеличилась на 36% или 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

По данным Госкомстата, наивысшая задолженность, свыше 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксирована в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января увеличилась на 38% или 99,4 млн. грн.), Луганской – 150,1 млн. грн. (рост – 64% или 58,8 млн. грн.) и Харьковской – 126,9 млн. грн. (рост – 19% или 19,9 млн. грн.).

Также очень существенно увеличились долги по зарплате в Киеве, впервые за 9 лет превысив 100 млн. грн. По состоянию на 1 февраля т.г., задолженность по выплате зарплаты в Киеве составляла 147,053 млн. грн.