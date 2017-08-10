В Украине введут единый счет для оплаты налогов

Кабинет министров одобрил законопроект о введении единого счета уплаты налогов и сборов, единого социального взноса для налогоплательщиков. Соответствующее решение было принято правительством на заседании в среду.

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Согласно сообщению на сайте Министерства финансов Украины, законопроектом предусматривается право налогоплательщика по собственному желанию открыть посредством электронного кабинета единый счет в Казначействе и использовать для уплаты налоговых обязательств по налогам и сборам, единого социального взноса. Налогоплательщик будет иметь возможность уплатить такие налоговые обязательства, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог и другие налоги и сборы, кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего.

Минфин отметил, что законопроект упростит процедуру расчетов налогоплательщиков, значительно сэкономит финансовые и временные затраты, уменьшит количество ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств налогоплательщиком, позволит избежать недоразумений с изменением бюджетных счетов, поскольку в электронном кабинете налогоплательщика будут размещены верные реквизиты счетов.

Как сообщал УНИАН, и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан пообещал с 1 января 2018 года перевести все услуги, которые предоставляет ГФС, в электронный кабинет плательщика налогов.

В 2015 году Кабинет министров Украины заявил о намерении до конца 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. Планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.