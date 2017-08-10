Денежная база в Украине незначительно снизилась
09:26, 10 августа 2017Финансы
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В июле денежная база снизилась на 0,6% - до 379,553 млрд грн.
С начала года объем денежной базы снизился на 0,5% / фото УНИАН
Объем денежной базы в Украине за июль 2017 года снизился на 0,6% – до 379,553 млрд грн.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы снизился на 0,5%.
Согласно приведенным данным, по итогам июля 2017 года денежная масса выросла на 1% до 1,114 трлн грн, что было обусловлено увеличением наличных средств в обращении вне банков и остатков по депозитам.
Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине за июнь 2017 года вырос на 3,7% – до 381,757 млрд грн.
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