Бюджетная эквилибристика, или эмиссионный наркотик

Эквилибристика - вид циркового искусства - жонглирование, акробатические упражнения при неустойчивом положении тела с сохранением равновесия (например на канате, шаре, на руках). Автор статьи исключительно позитивно относится к артистам циркового жанра и считает их профессию заслуживающей уважения. Но неприемлемым является бюджетная эквилибристика, которую в последнее время демонстрирует "верхушка" власти…

Жонглирование бюджетной росписью

Опять свершилось! Власть рапортует о выполнении, и даже перевыполнении, плана поступлений в государственный бюджет за первый квартал, в частности за март. Здесь и начинается процесс бюджетной эквилибристики и магия украинских чиновников. Задача – найти волшебное соотношение цифр, сложить их так, чтобы получились желанные, недосягаемые на сегодня 100% и чуть-чуть больше. В рапортах о перевыполнении есть маленькие приписки - дескать, цифры приведены с учетом того-то, но без учета того-то. Так, за январь-февраль данные о выполнении были обнародованы «с учетом плановых и фактических показателей по собственным поступлениям бюджетных учреждений в специальный фонд государственного бюджета», в январе-марте уже без этого учета. Выходит, любые методы «хороши» для получения желанных 100%.

Но все тайное рано или поздно становится явным. Главным разоблачителем бюджетных иллюзионистов стала Счетная палата. Она заявила о том, что при нынешних экономических условиях и понятно - за первые два месяца текущего года доходы общего фонда госбюджета составили 21,6 млрд. гривень, или 95% планового показателя, расходы – 23,6 млрд. гривень, или 92,2% плана.

Раз уже зацепились за цифры, то с помощью обычной арифметики, дабы не утруждать читателя сложными математическими формулами, рассмотрим состояние общего фонда госбюджета, в который поступают и из которого расходуются реальные деньги.

По данным Госказначейства, в марте т.г. поступления в общий фонд госбюджета составили 12,885 млрд. грн., или незыблемые 101,7% к помесячной росписи. Этот номер бюджетной эквилибристики называется «жонглирование росписью». Еще в начале марта один из чиновников Минфина отмечал, что бюджетной росписью на март доходы общего фонда госбюджета были запланированы на уровне 13,5 млрд. грн.

И при этом нужно учесть, что составление и изменение бюджетной росписи, как по доходам, так и по расходам, является прерогативой Минфина. Но есть реляции чиновников, а есть конкретные цифры, которые хоть и молча, но говорят о многом. И как бы не подгоняли бюджетную роспись под реальные доходы, фактические поступления в первом квартале в общий фонд госбюджета составили 34,485 млрд. грн. (21,6+12,885). Это всего лишь 19% от 183,698 млрд. грн. запланированных поступлений в общий фонд за 2009 год (показатель соотношения поступлений в бюджет за конкретный период к годовому плану использовался в лучшие времена экономического роста и феноменальных показателей наполнения государственной казны).

Эмиссионная игла

И даже, если предположить, что с казной все нормально, как любит говорить власть «прозрачно», что обошлось без авансовых платежей по налогам и других «трюков», учитывая, что квартал – это четвертая часть года, то данные о поступлениях в общий фонд, мягко говоря, не вселяют оптимизма.

И, чтобы не ударить лицом в грязь, правительство, как умелый иллюзионист в рукаве (или еще где-то), находит «нечто». В данном случае этим «нечто» выступает Национальный банк, который своей необеспеченной эмиссией через систему выкупа облигаций внутреннего государственного займа наполняет казну, «присаживая» власть на эмиссионную зависимость. Это тяжелый наркотик и его пагубное действие на всю экономику страны сложно переоценить. Эмиссию начала года еще можно объяснить, благодаря действующей в то время статье закона о госбюджете, которой НБУ обязывался выкупать выпущенные правительством ОВГЗ. Но почему были выкуплены на прошлой неделе облигации внутреннего госзайма на почти 4 млрд грн., если указанная норма с 17 марта т.г. утратила силу?

В первом квартале текущего года объем эмиссии через систему выкупа ОВГЗ, по данным Нацбанка, составил порядка 10 млрд. гривень, а это - четвертая часть из 43,8 млрд гривень поступлений в госбюджет за аналогичный период. Даже если предположить, что часть этих средств была предоставлена бедствующему Нафтогазу для покупки валюты, еще часть пойдет на капитализацию государственных банков, то все равно соотношение пугающее. При этом стоит вспомнить о рефинансировании, предоставленном НБУ коммерческим банкам, объемы «помощи» не обнародуются и, наверное, не из-за мелкоты размера.

Ну вот, не хотелось пугать, но получилось как-то страшновато за государственные финансы. Выбор в конечном итоге за нами. Либо мы забываем обо всем и получаем удовольствие от эквилибристики и иллюзий, либо открываем пошире глаза и начинаем думать…

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)