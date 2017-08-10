Разрешено все, что прямо не запрещено: Нацбанк обнародовал новый законопроект о валюте

Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.

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НБУ планирует обсудить указанные предложения по законодательным изменениям с представителями бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества и государственных учреждений в течение следующих трех недель.

"Предложения Национального банка с учетом замечаний, которые мы получим, будут представлены на Национальном совете реформ, - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Олега Чурия. - Мы надеемся, что наше видение шагов, необходимых для перехода к либеральной модели валютного регулирования, найдет поддержку в Национальном совете реформ".

Регулятор напомнил, что 1 декабря 2016 года опубликовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также дорожную карту по ее введению.

Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

По мнению Национального банка, при новой модели валютного регулирования рыночные инструменты должны превалировать над административными (антикризисными). Режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, а следовательно, не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Зато соблюдение валютного законодательства в целом возлагается на валютный надзор.

Согласно сообщению, в соответствии с предложениями Национального банка, после принятия закона "О валюте" Верховной Радой Украины нужно будет шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов Национального банка с нормами закона. После этого закон вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, НБУ в 2016 году представил концепцию новой модели валютного регулирования, первый законопроект в рамках которой регулятор планировал подать во втором квартале 2017 года. Новая модель не только является более либеральной по сравнению с текущей, но и соответствует международной практике – директиве ЕС 88/361/ЕЭС о свободном движении капитала – и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Новая модель предполагает постепенное смягчение валютного регулирования в три этапа – снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций, ограничений с портфельных инвестиций и потоков долгового капитала, а также всех препятствий для финансовых операций физических лиц за рубежом. В основу новой системы ляжет рамочный закон «Об иностранной валюте», который будет определять основные принципы валютного регулирования, при этом конкретные нормы будут выведены на уровень подзаконных актов.