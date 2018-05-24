В борьбе с импортом Кабмин утратил чувство меры

Платежный баланс Украины, который демонстрирует отношение объемов импорта к экспорту, является одним из важнейших участков антикризисного фронта. Именно на этом направлении Кабмин всеми силами старается не допустить прорыва, другими словами значительного превышения импорта над экспортом. В последние месяцы платежный баланс начал выравниваться в пользу Украины, в первую очередь, это обусловлено девальвацией гривни, что привело к снижению объемов ввоза в страну импортных товаров. Тем не менее, правительство, видимо, решило закрепить успех и 6 марта ввело 13% надбавку к таможенным ставкам ввозной пошлины. Но уже 18 марта, опасаясь санкций со стороны ВТО, Кабмин отменил надбавку на импорт всех товаров, кроме автомобилей и холодильников. Не оставляя попыток, так или иначе, взять под жесткий контроль импорт, 25 марта Кабмин предлагает ввести дополнительный импортный сбор, призванный играть роль предохранителя на случай критического превышения объемов импорта над экспортом. Складывается впечатление, что введение дополнительного импортного сбора по своей эффективности будет похоже на вкручивание в распределительный электрощит перегоревшей пробки.

«Надбавка к ставке» и «дополнительный сбор» - в поисках различий

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины» (№4262), сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния. В частности, речь идет об угрозе значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения. Сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком на срок не более 12 месяцев. Перечень товаров, при импорте которых в Украину применяется дополнительный импортный сбор, его размер в процентах к таможенной стоимости товара, а также график постепенного уменьшения и отмены устанавливаются Кабмином. Проще говоря, в случае одобрения законопроекта парламентом, правительство сможет по своему усмотрению «казнить» или «миловать» украинских импортеров.

Предложение Кабмина уже успело получить прямо противоположные оценки со стороны госчиновников и экспертов. Так, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак считает, что предложением заменить 13%-ную надбавку к ввозной пошлине дополнительным импортным сбором Кабинет министров лишь ухудшил законопроект.

А.Шлапак согласен с тем, что в документе фактически лишь заменено название сбора. «Это тот же самый законопроект, только значительно хуже, чем тот, который был принят парламентом и подписан Президентом», - сказал первый замглавы Секретариата Президента.

В то же время он признал, что Украина может использовать такой защитный механизм как дополнительный импортный сбор. «Однако вместе с тем нужно очень внимательно подходить к определению той группы товаров, в отношении которых увеличение такого сбора можно вводить. И этот вопрос должен решаться в результате консультаций с нашими партнерами по ВТО", - отмечает А.Шлапак.

Естественно, что министр экономики Украины Богдан Данилишин как член правительства дал законопроекту №4262 позитивную оценку. А вот, что не совсем естественно, так это практически полное отсутствие критики со стороны оппозиции. К примеру, народный депутат Украины от Партии регионов Ирина Акимова позитивно оценивает предложение Кабмина вместо 13% надбавки ввести дополнительный импортный сбор, поскольку такое изменение снимет возможные претензии ВТО. Правда, при этом она отмечает, что и первая, и вторая меры все же носят протекционистский характер.

Интересно, что Нацбанк, с которым Кабмин намерен согласовывать введение дополнительного импортного сбора, похоже, не проявляет особого интереса к данному вопросу. Как сообщили в пресс-службе НБУ, Правление НБУ еще не занималось рассмотрением законопроекта №4262. Возьмем на себя смелость предположить, что НБУ, ради которого вроде бы и старается Кабмин, не видит в дополнительном импортном сборе особой пользы.

В комментарии УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий Литвицкий лишь отметил, что «можно бюджет балансировать и на стороне доходов, и на стороне расходов, популярно это делать на стороне доходов, не популярно - на стороне расходов. Сокращаешь расходы - много недовольных, а если вы беретесь за доходы – вводите акцизы на табак, водку, топливо, то это более менее проходит. В результате, доминирует балансирование бюджета на стороне мобилизации доходов. То же самое относится и к 13% надбавке к импортной пошлине на автомобили и холодильники, но такие меры могут привести к инфляции», - добавил В.Литвицкий.

«Неспортивное» поведение Кабмина в отношении упавшего импорта

Более категоричен в своих оценках директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Он заявил, что является ярым противником любых мер, направленных на ограничение импорта. «Это, в первую очередь, противоречит нашим обязательствам как члена ВТО. Во-вторых, этот сбор будет вызывать много вопросов со стороны наших торговых партнеров. Здесь существует серьезная опасность нарваться на контрмеры, и тогда пострадают вполне конкретные украинские экспортеры, которым и сегодня приходится не легко», - подчеркивает эксперт. Кроме того, по его словам, на сегодняшний день импорт и так уже сократился из-за девальвации гривни, а также из-за снижения возможности привлечения кредитных ресурсов как компаниями – импортерами, так и отдельными гражданами. «В результате, нельзя говорить о том, что у нас существуют проблемы с платежным балансом», - убежден И.Бураковский.

Говоря о чисто теоретической пользе запрещающих мер в отношении ввозимых в страну товаров, эксперт предложил обратить внимание на структуру украинского импорта. «Если посмотреть на структуру украинского импорта, то наиболее значительной группой являются газ и энергоносители. Естественно, что вводить импортный сбор в отношении этой группы никто не станет, хотя именно энергоносители являются ключевой статьей нашего импорта, и логичным было бы направить ограничения именно против них», - считает И.Бураковский.

Кроме того, по его мнению, не стоит забывать о том, что любые надбавки на импортную пошлину - это проинфляционный фактор, который, так или иначе, приведет к повышению цен.

Что касается заинтересованности НБУ в дополнительном импортном сборе как инструменте пополнения золотовалютных резервов страны, то, по словам И.Бураковского, логика здесь присутствует. «Но в данном случае предложенный инструмент в виде дополнительного импортного сбора вызовет непонимание со стороны наших торговых партнеров», - отмечает эксперт. Он убежден, что для борьбы с негативным сальдо платежного баланса, нужно направлять усилия на увеличение объемов украинского экспорта. «Объемы импорта не являются на сегодняшний день проблемой для Украины и борьба за его дальнейшее снижение не целесообразна», - подытожил директор Института экономических исследований и политических консультаций.

Говоря о так и не отмененной 13-процентной надбавки к таможенным ставкам ввозной пошлины на автомобили и холодильное оборудование, И.Бураковский отметил, что в данном случае на лицо все признаки лоббирования интересов отдельных украинских производителей. При этом он убежден, что автомобили и холодильники - это не та категория товаров, за счет которой можно реально ограничить импорт.

13% надбавка в действии – за месяц ни одного импортированного автомобиля

Как сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, начиная с 6 марта, ВААИД объявила мораторий на ввоз в Украину автомобилей, который сохраняется и сегодня. «Это своего рода итальянская забастовка – члены Ассоциации не будут ввозить автомобили, пока не будет отменена эта надбавка. Я думаю, что это произойдет достаточно быстро», - сказал О.Назаренко и добавил: «Авторы данной надбавки видимо забыли о существовании кривой Лаффера, которая показывает зависимость между повышением налогов и объемами поступлений в бюджет. Так вот, согласно этой кривой, после резкого повышения налога поступления от него сначала увеличиваются, а затем резко падают». По мнению главы ВААИД, неоправданно повышая ввозную пошлину на автомобили, правительство не сможет заставить автоимпортеров ввозить их. «Мы будем держать свою позицию, до тех пор, пока правительство не поймет, что действие надбавки снизило импорт автомобилей и поступления от него в госбюджет до нуля», - подчеркнул О.Назаренко.

При этом он напомнил, что 18 марта было объявлено об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине, однако, до сегодняшнего дня нет ни одного официального документа, которым эта надбавка отменена. «Таким образом, было лишь объявление, хотя таможня сегодня и растаможивает все товары без учета 13% надбавки, но, судя по всему, происходит это, согласно письменному распоряжению главы Гостаможслужбы», - предположил собеседник агентства.

По его словам, сегодня существует два варианта законопроекта относительно 13% надбавки, один из которых оставляет ее для автомобилей и холодильного оборудования, а второй - отменяет полностью. «Несколько дней назад Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рассмотрел оба эти законопроекта и отправил их на доработку», - уточнил он.

Гендиректор ВААИД также считает необходимым учитывать мнение стран, которые являются импортерами автомобилей, в первую очередь, Японии. «Получение 5 млрд. долл. кредита от этой страны напрямую зависит от того, будет ли Украина заниматься протекционизмом в отношении своих автопроизводителей и закрывать рынок для импортных автомобилей. Нельзя забывать и о европейских производителях, которые в ответ на повышение Украиной ввозной пошлины на автомобили могут инициировать закрытие европейского рынка для украинского металлопроката или другой продукции», - отмечает О.Назаренко.

Как видим, эксперты единодушны в своем мнении, как бы Кабмин не старался закамуфлировать повышение импортной пошлины, это в любом случае вызовет недовольство торговых партнеров Украины.

Законопроект с низкой проходимостью

В принципе, вызывает большое сомнение, вероятность того, что народные депутаты проголосуют «за» законопроект №4262. Всем известно, что стать депутатом крайне проблематично без предварительных инвестиций в ту или иную политическую силу, а само депутатство является механизмом получения дивидендов от этих вложений. При этом введение или отмена таможенных пошлин в интересах определенных бизнес-структур - одна из наиболее доходных статей «депутатского бизнеса». Поэтому представляется крайне маловероятным что депутаты «делегируют» свои полномочия по лоббированию интересов крупного бизнеса Кабинету министров.

Если же говорить о зависшей в воздухе 13% надбавки к таможенным ставкам, то здесь вообще получается несколько странная, но абсолютно аполитичная история. В сохранении надбавки заинтересованы как представитель Партии регионов Валентин Ландик, контролирующий украинского производителя холодильного оборудования - компанию «Норд», так и почетный президент корпорации «УкрАвто», народный депутата от БЮТ Тариэл Васадзе. Согласитесь, трудно представить, что решение о лоббировании интересов оппозиционного бизнесмена принималось в правительстве на высшем уровне. Скорее всего, речь идет о договоренностях на более низких этажах власти, а значит, очень велика вероятность того, что Юлия Владимировна просто не уследила за своими подчиненными, которые вступили в сепаратный сговор с оппонентами. В случае же отмены дополнительной пошлины на холодильники, сохранить ее исключительно на автомобили оппозиция вряд ли позволит.

Антон Лосев (УНИАН)