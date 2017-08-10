НБУ подсчитал депозиты в украинских банках

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июль, по оперативным данным, вырос на 0,5% – до 449,761 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) также вырос - на 2,1%, до 13,614 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, такая динамика была обеспечена существенным ростом вкладов корпоративного сектора. В частности, портфель депозитов бизнеса в национальной валюте в июле увеличился на 2%, в то время как остатки по гривневым депозитам населения сократились на 1%, что прежде всего объясняется сезонным фактором.

С начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,7%, валютных – снизился на 0,5%.

По данным НБУ, в июле портфель кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и населению в национальной валюте, продолжал расти - на 1,8% по сравнению с июнем. В частности, остатки по кредитам, предоставленным бизнесу в национальной валюте, увеличились на 1,8%, домашним хозяйствам - на 1,6%.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 млрд грн, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 млрд долл.