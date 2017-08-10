Кабмин в октябре начнет готовить новый закон о пенсиях для военных

Правительство в рамках пенсионной реформы планирует приступить к разработке нового законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих в октябре 2017 года, сообщил 9 августа в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева.

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«Повышение пенсий военнослужащим будет определяться новым законом о пенсионном обеспечении. Этим законом - законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании - пенсии военнослужащим регулироваться не будут. Следующий законопроект в рамках пенсионной реформы, уже 2-го этапа, будет определять пенсионное обеспечение военнослужащих, к которому мы приступим в октябре месяце 2017 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.

По словам Ревы, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации (повышения пенсий в соответствии с увеличением показателя инфляции и роста уровня средней зарплаты), что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше. Он отметил, что на сегодня такие разрывы в размерах пенсий достигают три и более раз.

Министр сообщил, что в проекте закона предусмотрено, что с 2021 года индексация будет проводиться автоматически на сумму не менее 50% от уровня инфляции и 50% от уровня средней заработной платы.