В оккупированном Крыму лопнул один из главных банков

Центробанк России ввел временную администрацию в один из главных банков оккупированного Крыма - Генбанк, передает ПРАЙМ со ссылкой на регулятора.

"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Генбанк" (г.Симферополь), учитывая, что Банк является значимым для Республики Крым и города Севастополь", - сообщает Банк России.

Читайте такжеУтверждение новых санкций Трампом вводит "новую нормальность" для России - BloombergГенбанк на 1 июля текущего года занимал 119 место в банковской системе РФ с активами в размере 33,2 млрд рублей (1 долл. - 60 руб.), собственные средства - 3 млрд рублей, вклады населения - 15,3 млрд рублей.

Генбанк был создан в 1993 году, в настоящее время инфраструктура кредитной организации включает в себя свыше 100 подразделений, которые представлены почти во всех населенных пунктах оккупированного Россией полуострова.

Накануне стало известно, что нелегетимное правительство аннексированного Крыма как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", в качестве системного инвестора. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что отделения Генбанка, работающие в оккупированном Крыму, войдут в состав группы банка "Россия".