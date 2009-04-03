Ющенко приветствует решение G-20 выделить 5 трлн. долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует решение Лондонского саммита Группы двадцати (G-20) и подчеркивает их беспрецедентность, как учитывая масштабность предложенных мер, так и с точки зрения способности лидеров стран, которые являются наибольшими экономиками мира, выработать единые подходы к наиболее острым финансово-экономическим и социальным проблемам современности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, «глава государства убежден, что саммит Группы двадцати определил наиболее уязвимые места мировой экономической и финансовой систем и определил конкретную и, самое главное, подкрепленную финансовыми инструментами программу возрождения».

«Украина приветствует амбициозное решение саммита выделить до конца 2010 года около 5 триллионов долларов с целью возобновления темпов мирового экономического роста до 4 процентов. Решение о выделении международным финансовым институтам дополнительных средств в размере более 1,1 триллиона долларов, и в том числе существенное расширение финансовых инструментов Международного валютного фонда с целью поддержки национальных экономик, вселяют дополнительную надежду и призваны стать важным стимулом для наиболее пораженных кризисом стран», – отметил А.ГОНЧАРУК.

По его словам, Украина также одобрительно оценивает намерение Группы двадцати уделить основное внимание вопросам возобновления доверия, экономического роста, рабочих мест; усилить финансовое регулирование и контроль, поддержав при этом систему займов и возобновив международный поток капиталов; поддержать глобальную торговлю и инвестиции, избегая национального протекционизма; развивать международные финансовые институты и тому подобное.

Сосредоточение внимания и консолидированных усилий мирового сообщества на достижении этих целей способно, в итоге, обеспечить постоянный рост и восстановление для каждой отдельной страны.

«Президент Украины призывает Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины, базируясь на решениях и рекомендациях саммита Группы двадцати, проработать системный план мероприятий законотворческой, нормативной и практической деятельности, направленный на оздоровление отечественной экономики и финансовой системы», - отметил заместитель главы президентского Секретариата.

*** 2 апреля в Лондоне состоялся саммит стран Группы двадцати, посвященный вопросу преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса. В Группу двадцати входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также Евросоюз, который представляет на саммитах Группы председательствующая в ЕС страна. В Лондонском саммите приняли участие 22 государства и объединения государств, а также представители 8 международных организаций.