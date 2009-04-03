На выбор банков для рекапитализации повлияют депозиты

При выборе банков для рекапитализации Кабинет Министров будет руководствоваться прежде всего фактором величины депозитной базы банков для получения максимального стабилизационного эффекта на банковскую систему в целом. Такое мнение высказал УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По мнению эксперта, наиболее вероятными кандидатами на рекапитализацию являются «Укрпромбанк», «Укргазбанк», банки «Надра», «Финансы и Кредит», «Родовид» и «Имэксбанк».

«Ранее первый заместитель председателя правления Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ заявлял, что всего планируется рекапитализировать 7-8 банков. Мы считаем, что именно такое количество банков на рекапитализацию является реалистичным, в отличие от заявленной суммы – 44 млрд. грн. По всей видимости, из-за скрытого дефицита бюджета полностью эту сумму правительство выделить не сможет, и она будет намного меньше. Таким образом, мы ожидаем, что в результате 7-8 банков первой и второй группы получат суммы в районе 1-2 млрд. грн., за исключением более крупных банков, таких как «Надра», которые могут получить 3-4 млрд. грн.», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Кабинет Министров и Нацбанк Украины приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабмине.

«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не уточнила названия банков, пакеты акций которых правительство планирует выкупить в первую очередь. «Мы изучим ситуацию и выберем те банки, в которых пострадало наибольшее количество вкладчиков и в которых наибольшее количество клиентов. После того как правительство примет окончательное решение, я объявлю эти банки», – пояснила она.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины А.ШАПОВАЛОВ 2 апреля сообщил, что НБУ считает возможной рекапитализацию максимум 8 коммерческих банков.

«Могу сказать, что 26 банков по тем критериям, которые мы определили, могут претендовать на рекапитализацию. Но по нашим оценкам максимальное число таких банков может быть – 8. Это максимальное количество, которое, скорее всего, пойдет на рекапитализацию», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что НБУ пока не подготовил для правительства официальный перечень банков, требующих рекапитализации. Он выразил надежду, что Нацбанк сможет завершить эту работу и подать в Кабмин список банков для рекапитализации в течение 10 дней.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривен (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.