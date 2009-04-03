На выбор банков для рекапитализации повлияют депозиты
Считает эксперт
При выборе банков для рекапитализации Кабинет Министров будет руководствоваться прежде всего фактором величины депозитной базы банков для получения максимального стабилизационного эффекта на банковскую систему в целом. Такое мнение высказал УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.
По мнению эксперта, наиболее вероятными кандидатами на рекапитализацию являются «Укрпромбанк», «Укргазбанк», банки «Надра», «Финансы и Кредит», «Родовид» и «Имэксбанк».
«Ранее первый заместитель председателя правления Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ заявлял, что всего планируется рекапитализировать 7-8 банков. Мы считаем, что именно такое количество банков на рекапитализацию является реалистичным, в отличие от заявленной суммы – 44 млрд. грн. По всей видимости, из-за скрытого дефицита бюджета полностью эту сумму правительство выделить не сможет, и она будет намного меньше. Таким образом, мы ожидаем, что в результате 7-8 банков первой и второй группы получат суммы в районе 1-2 млрд. грн., за исключением более крупных банков, таких как «Надра», которые могут получить 3-4 млрд. грн.», – отметил эксперт.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля Кабинет Министров и Нацбанк Украины приняли совместное постановление об усовершенствовании порядка рекапитализации проблемных коммерческих банков. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабмине.
«По сути, речь идет о выкупе правительством контрольных пакетов акций таких банков. Сегодня мы такое постановление приняли, и после того как оно будет опубликовано, у нас будут все возможности для того, чтобы правительство имело возможность приобрести такие банки и защитить людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время премьер-министр не уточнила названия банков, пакеты акций которых правительство планирует выкупить в первую очередь. «Мы изучим ситуацию и выберем те банки, в которых пострадало наибольшее количество вкладчиков и в которых наибольшее количество клиентов. После того как правительство примет окончательное решение, я объявлю эти банки», – пояснила она.
Первый заместитель председателя Национального банка Украины А.ШАПОВАЛОВ 2 апреля сообщил, что НБУ считает возможной рекапитализацию максимум 8 коммерческих банков.
«Могу сказать, что 26 банков по тем критериям, которые мы определили, могут претендовать на рекапитализацию. Но по нашим оценкам максимальное число таких банков может быть – 8. Это максимальное количество, которое, скорее всего, пойдет на рекапитализацию», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.
При этом он отметил, что НБУ пока не подготовил для правительства официальный перечень банков, требующих рекапитализации. Он выразил надежду, что Нацбанк сможет завершить эту работу и подать в Кабмин список банков для рекапитализации в течение 10 дней.
Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривен (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.
Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.