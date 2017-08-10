НАБУ предотвратило хищение 879 миллионов гривень – Сытник

По состоянию на 30 июня в производстве детективов Национального антикоррупционного бюро находилось 371 уголовное производство, предотвращено хищение 879 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«По состоянию на 30 июня 2017 года в производстве детективов Антикоррупционного бюро находилось 371 уголовное производство. В отношении 121 человека составлено обвинительное заключение. 78 уголовных производств передано в суд и сейчас рассматриваются по существу», - сказал он.

Также, по словам Сытника, по 16 делам есть обвинительные приговоры, вступившие в законную силу.

Читайте такжеВ Харькове открыли территориальное управление НАБУ

«136 млн грн возмещено ущерба по тем производством, которые переданы в суд. Предотвращено хищение 879 млн грн. Общая сумма ущерба по тем производством, которые расследуются, составляет 77 млрд грн. Еще 27 млн грн - это те средства, которые конфискованы по решению суда», - сообщил Сытник.

Кроме того, по его словам, сейчас на стадии исполнения находится ряд решений о взыскании в пользу государства почти 90 млн грн.

«30 млн грн - это соглашение, которое заключено по так называемому «газовому делу», - отметил он.