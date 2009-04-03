Нас ждет дефолт? Мы ждем дефолт?

Термин дефолт на сегодняшний день употребляется повсеместно, но при этом не всегда уместно. Рядовой украинец в последнее время тоже поднапрягся по поводу дефолта и нервно читает о нем в прессе и Интернете, наблюдает на эту тему телевизионные шоу. Но главное, задав ему вопрос – что это такое, вряд ли получишь исчерпывающий ответ.

Что же такое Default?

И так, что такое дефолт. Он бывает, кстати, разный, т.е. заканчивается не одинаково больно. Дефолт (англ. Default) - невыполнение обязательств. Это когда заемщик не в состоянии осуществлять своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами - «суверенный дефолт».

Но есть еще и технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения. Он не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

И главное - государственный дефолт, или невыплата страной обязательств по госзаймам. Как пример - дефолт 1998 года. Тогда правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе по государственным краткосрочным обязательствам и облигациям федерального займа. В то же время, страна продолжала выплаты по евробондам.

Со страшным словом разобрались. Теперь займемся логикой. Для начала обратимся к бюджету, его состояние в данной ситуации играет не последнее слово.

Бюджет, эмиссия, рекапитализация...

В среду Юлия Владимировна отрапортовала не то что о выполнении, а даже перевыполнении показателей государственной казны, причем третий месяц кряду. Удивительно, но – факт. И каким образом это удается сделать, остается загадкой. Госказначейство подтверждает - поступления в госбюджет в январе-марте т.г. составили 43,8 млрд. грн. или 101,3% планового показателя за этот период. Даже в Стабилизационном фонде сконцентрировано 5,5 млрд. грн. Цифры обнадеживающие, но так ли все хорошо. Помнится, Счетная палата опровергала заявление правительства о выполнении бюджетного плана за первые два месяца года, тогда он был «сведен» с небольшим плюсом. Она заявила, что за январь-февраль доходы общего фонда госбюджета составили 21,6 млрд. гривень, или 95% планового показателя, расходы – 23,6 млрд. гривень, или 92,2% плана. Что ж, следует подождать окончательных подсчетов, но, кажется, они могут разочаровать. Стоит вспомнить еще одного фигуранта процесса. В сегодняшних положительных результатах работы правительства играет не последнюю роль и Нацбанк.

Как отмечают аналитики компании Аstrum Investment Management, увеличение доли облигаций внутреннего государственного займа в структуре портфеля активов НБУ может свидетельствовать о том, что существенный разрыв между расходной и доходной частями государственного бюджета в марте был профинансирован за счет эмиссии гривни.

В Аstrum Investment Management отмечают, что параллельно с эмиссией произошло сокращение объема продажи валюты по льготному курсу на аукционах. «Мы считаем, что во избежание слишком быстрого истощения валютных резервов Национальный банк будет сокращать объемы продаваемой с аукционов валюты, а также, вероятно, допустит девальвацию гривни», - отмечают в компании.

После такого прогноза стоит призадуматься. Получается, гривневые скачки продолжатся, а они ничего хорошего не сулят. А тут еще проблема с треклятой рекапитализацией. Слишком долго решается этот вопрос. Правда, по словам Юлии Владимировны, НБУ и Кабмин достигли согласия. Банки пока не называются. НБУ сообщил только о том, что претендуют на «помощь» 26 банков, но спасти жизнь смогут максимум 8. Значит, еще одна проблема – банковская система продолжает падение в кризисную яму.

Кредитная помощь состоится?...

А тут еще чертовщина с кредитами. Украина мечется между МВФ, инвесторами соседних держав и даже дальних – Японии и США. Вроде вопрос решается. Тимошенко 2 апреля заявила, что ожидает заявление МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной до конца дня. Но 3 марта в представительстве Фонда подчеркнули, что никаких сообщений из штаб-квартиры не получали - вопрос в процессе разработки. С учетом невыполненных требований МВФ - антикризисные законы, пенсионная реформа и прочее, о чем «позаботился» наш политикум, второй транш Фонда пока под вопросом, но ведь именно его власти называют спасательным кругом. При этом хочется вспомнить, что саммит G20 решил увелить обем средств Фонда на 500 млрд долл. "Друг" разбогател и теперь, надеюсь, сможет себе позволить удовлетворить просьбы страждущих. Эксперты успокаивают, мол, и без Фонда разберемся.

Как отмечает советник председателя правления «Укргазбанка» Александр Охрименко, к осени курс национальной валюты может укрепиться до уровня 7,5-7,7 грн./долл. и без поддержки Международного валютного фонда.

«Транш МВФ здесь абсолютно никакого значения не имеет. Это политический фактор. Даже если транша МВФ не будет. Просто все забывают маленькую тонкость: у населения на руках 60 млрд. грн. По сравнению с этим транш МВФ очень маленькая сумма денег. Даже не у населения, обратите внимания, какая у нас колоссальная теневая экономика - приблизительно 60 млрд. грн. изъяли из банковского сектора. Если эти 60 млрд. грн. вернуть в банковский сектор, то зачем нужен транш МВФ», - отмечает А.Охрименко.

С ним явно не согласен директор Европейского центра международной политэкономии Фредрик Эриксон. Он, комментируя отказ народных депутатов принять законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд, заявил, что в Украине может произойти дефолт, если она не получит от Международного валютного фонда кредит.

Ну вот, вроде все опять плохо, если не но…

В аналитическом отчете инвестиционного банка Nomura International отмечается, что Международный валютный фонд и Евросоюз помогут Украине избежать дефолта. По мнению аналитиков банка, «МВФ и ЕС сделают все возможное, чтобы избежать «заражения» развивающейся Европы в случае краха Украины. К сожалению, эта точка зрения мало связана с верой в то, что Украина в состоянии сформировать единый политический фронт, необходимый для преодоления серьезных экономических проблем, стоящих перед правительством. Несмотря ни на что, мы надеемся, что Украина и МВФ смогут найти совместное решение для основной преграды в их переговорах, которой является дефицит бюджета. Данная точка зрения является серьезным аргументом против дефолта Украины по ее национальному долгу».

То есть, все будет хорошо. Ну, разве соседка - Старая Европа – позволит?.. Как подчеркивает президент Европейского банка реконструкции и развития Томас Миров, «стабильность Украины чрезвычайно важна для будущего всей Европы».

Поэтому не стоит заранее кусать локти, но начать думать мы просто обязаны. Так что, дорогие соотечественники, как поется в старой и доброй песне – «думайте сами, решайте сами – быть или не быть»…

(УНИАН)