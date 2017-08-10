В Нацбанке рассказали, из-за чего ускорился рост цен

Фактическая инфляция в июле превысила траекторию прогноза Национального банка, что прежде всего объясняется высокими темпами роста цен на сырые продукты питания и усилением влияния административных факторов, говорится в сообщении регулятора.

Читайте такжеВ августе в Украине подешевеют продукты – эксперты

При этом НБУ отмечает, что фундаментальный инфляционное давление остался умеренным - базовая инфляция как в месячном, так и годовом измерении соответствовала ожиданиям регулятора.

Национальный банк ожидает, что часть из указанных эффектов имеет временный характер и может быть нивелирована во второй половине 2017 года.

"Однако текущая динамика общего ИПЦ (индекса потребительских цен - УНИАН) и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков более существенного отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. на конец текущего года, чем предполагает наш июльский прогноз, несмотря на то, что фундаментальный инфляционное давление будет оставаться умеренным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю. В годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.