Украинские банки сократили долг перед НБУ на 1,4%

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 августа 2017 года составил 64,496 миллиарда гривень, что на 1,4% ниже показателя на 1 июля 2017 года.

Читайте такжеБанкиры ожидают роста кредитования - опрос НБУ

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-июль, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 13,7%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 1,2% в июле и снизился на 20,4% с начала года – до 54,234 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.