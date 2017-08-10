Вкладчикам банка "Новый" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 10 августа, начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Новый".

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Как сообщила пресс-служба фонда, выплаты проводятся по депозитам, срок действия которых закончился до 14 июля 2017 года включительно, а также текущим и карточным счетам. Вкладчики могут получить возмещение в подразделениях банков - агентов фонда.

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 13 июля 2017 года отнес к категории неплатежеспособных банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государственное предприятие - конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

Банк "Новый" работает на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк "Новый" на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 миллиона гривень) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент в Украине банков.