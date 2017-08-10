Нацбанк еще укрепил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2569,2368 (10 августа – 2572,4503)

100 EUR – 3014,2286 (10 августа – 3017,7414)

10 RUR – 4,2871 (10 августа – 4,2902)

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Как сообщал УНИАН, 10 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,67/25,69 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,13/30,14 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6926 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 532 сделки на сумму 313,24 миллиона долларов.