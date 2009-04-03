Предприниматели задекларировали 69,9 млрд. грн. доходов

Субъекты хозяйствования на 1 апреля текущего года задекларировали доходы, имущество и валютные ценности, полученные за границей в 2008 году, на сумму 69,9 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, доходы за 2008 год, полученные за рубежом, задекларировали 2624 предпринимателя. Более 90% задекларированных доходов приходятся на инвестиции, в том числе 58,7% – на вложения одной украинской компании в форме акций в уставный фонд компании-нерезидента, а 2,7% – на имущество и товары за рубежом.

Предприниматели задекларировали дивиденды за 2008 год за пределами Украины на сумму 411,5 млн. грн., что на 142,1 млн. грн. меньше, чем за 2007 год.

При этом субъектами хозяйствования задекларировано 3,345 млрд. грн. просроченной дебиторской задолженности по внешнеэкономическим операциям, что составляет 4,8% от общей суммы задекларированных валютных ценностей, которые находятся за пределами Украины.

При проверке 10,084 тыс. предпринимателей относительно достоверности данных, отображенных в декларациях, по 1142 (11,3% от всех деклараций) выявлены нарушения порядка и сроков декларирования валютных ценностей и имущества. Налоговая служба применила штрафные санкции на сумму 645,5 тыс. грн., из них 608,2 тыс. грн. (94,2%) перечислено в бюджет.