Дефицит госбюджета может составить 6,1% от ВВП

Дефицит государственного бюджета в 2009 году может составить 62 млрд. грн., или 6,1% от ВВП, в случае если расходы бюджета не будут кардинально пересмотрены. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков инвестиционной компании, у государства есть четыре пути покрытия дефицита бюджета. Как отметил экономист Concorde Capital Андрей ПАРХОМЕНКО, одним из вариантов покрытия дефицита бюджета может стать сокращение расходов. «Этот вариант не раз поддерживался миссией МВФ в Украине, но на наш взгляд, он наименее приемлемый», - сказал он. В действительности, по информации А.ПАРХОМЕНКО, расходы бюджета уже сократились в реальном выражении - в бюджете 2009 года расходы были увеличены лишь на 4,9%, в то время как потребительская инфляция за 2008 год составила 22,3%. Снижение расходов в ситуации, когда экономика страдает от резкого сокращения совокупного спроса, только усугубит экономический кризис.

Еще одним из вариантов покрытия дефицита, по словам А.ПАРХОМЕНКО, является денежная эмиссия. «Эта опция часто критикуется, однако мы думаем, что регулируемая и постепенная эмиссия для покрытия дефицита незначительно отразится на инфляции», - отметил экономист. «Национальный банк уже выкупил ОВГЗ на сумму 9,7 млрд. грн. с начала года, тем не менее мы не видели резкого скачка цен, а рост цен в течение первого квартала происходил в основном за счет обесценивания гривни и повышения цен на коммунальные услуги», - добавил он.

Покрыть дефицит бюджета, по словам экономиста, можно и путем привлечения долга от других государств. По мнению А.ПАРХОМЕНКО, это наиболее целесообразный вариант, хотя он и сопряжен с политическими договоренностями и обязательствами. "В последнее время звучал ряд заявлений со стороны ЕС, США, Японии о возможном предоставлении кредита Украине на покрытие фискального дефицита; обсуждался вариант получения кредита от России. Привлечение кредита или выпуск облигаций на публичных долговых рынках является практически невозможным, когда доходность по суверенным пятилетним облигациям составляет 30%, а стоимость страховки (CDS) – около 40%", - отметил экономист.

Еще одним из вариантов покрытия дефицита, по словам А.ПАРХОМЕНКО, является приватизация. Согласно расчетам Concorde Capital, приватизация Укртелекома и шести облэнерго могла бы принести в бюджет около 10-15 млрд. грн. «Однако, по нашему мнению, скорее всего в этом году масштабной приватизации не будет. По нашим оценкам, доходы от приватизации в 2009 году составят 1 млрд. грн.», - добавил экономист.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.